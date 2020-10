Revela 'Colate' que su relación con Paulina Rubio solo es por escrito

Ciudad de México.- Paulina Rubio volvió a enfrentarse en la corte contra su ex esposo Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”, luego de que se difundiera el video del empresario español plantado a las afueras de la casa de la cantante.

“Todo esto totalmente evitable, y cuando se quiere el bien de un niño, lo que se hace es que se evita esto”, dijo Colate mientras seguía explicando su situación en el programa Lengüi Largos.

Sobre su relación con Paulina, el ahora conductor de espectáculos explicó: “yo las veces que me lo ha pedido (entro a su casa), el otro día no me lo pidió, y si me lo pidió estaría por escrito porque nuestra comunicación es por escrito, tenemos todo por escrito porque al final siempre hay problema, al final nunca me pidió que metiera el coche”.

Por último, Nicolás aseguró que la versión de la madre de su hijo es una mentira para engañar a la gente. “Yo creo que es la versión mediática cuando vio que todo eso se le había disparado, porque después de hora y media esperando la policía apareció y esto se convirtió en un circo que, según ellos, fue una gran producción mía, pero no fue así, como se ha demostrado”.

Cabe mencionar que mientras Colate sigue dando detalles de su proceso legal contra la artista, Pau ahora se mantiene concentrada en la promoción del sencillo “Tu y yo”, que canta junto a Raymix.