Revela Aylin Mujica que en cuarentena tuvo una fuerte depresión

Ciudad de México.- Aylin Mujica confesó que, al igual que otros artistas como el ex Garibaldi Xavier Ortiz, sufre de depresión. La actriz contó en entrevista para el programa Venga la Alegría que estos sentimientos la invaden sobre todo cuando pasa varios días alejada de sus hijos por cuestiones de trabajo.

“La depresión es una enfermedad y son palabras mayores, entonces confundimos a veces cuando estamos desmotivados o cuando nos falta un poco de motivación o nos falta alguien que nos diga ‘ven, no pasa nada’, y por eso es importantísimo la familia… es la que te deja tener tu cable a tierra, ese aterrice que necesitas para no sentirse solo y para cuando estas en bajas y no encuentras salida que la familia esté ahí apoyándote”, explicó.

De la misma manera, Mujica contó que ahora que estuvo varios meses en confinamiento se cuestionó muchas cosas de su vida y revaloró otras que no apreciaba por el ritmo de vida que llevaba.

“Te vienen muchas preguntas a la cabeza, te vienen y dices, qué voy a hacer de mi vida, para dónde vamos. Definitivamente no veníamos haciendo algo bueno, creo que veníamos haciendo algo bastante malo, porque fue un zarandeo para todos y te pones a reflexionar, te pones a reflexionar, cuál es el propósito de mi vida, para qué estoy aquí, a donde voy a ir, y empiezas a darle valor a cosas que no le dabas valor anteriormente, o quizás como me pasó a mí, bajarle dos rayitas a la revolución porque venías viviendo muy a prisa, sin darte cuenta de todo lo que tienes”.

Finalmente, la artista aconsejó practicar algunos ejercicios para engañar a la mente y hacerle creer que estás contento. “Cuando tú estás sonriendo, cuando tú estás contento, tu sistema inmune se va para arriba”, remató.