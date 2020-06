Retoman denuncia contra ''The shape of water'' de Guillermo del Toro

ESTADOS UNIDOS.- Un tribunas de apelaciones ha retomado una denuncia contra la cinta "The shape of water”, película que le daría un Óscar a Guillermo del Toro, por presunto plagio de la obra de teatro "Let me hear you whisper" de1969, del dramaturgo Paul Zindel.

El problema recae en que el pasado juez habría cometido un error al desestimar la denuncia interpuesta en 2018 y no dar opción a que se incluyera la valoración de expertos independientes para determinar la importancia de las coincidencias entre ambas obras.

"Si bien ambas obras se presentaron correctamente ante el tribunal de distrito, la evidencia adicional, incluido el testimonio de expertos, ayudaría en el análisis literario objetivo necesario para determinar el alcance y la importancia cualitativa de las similitudes", indicó en un memorándum del tribunal según información de The Hollywood Reporter.

El hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, David Zindel, aseguró en la demanda, presentada en 2018, que las similitudes entre la obra de su padre y el largometraje del mexicano son tan similares, que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto.

Dicha demanda fue dirigida contra el estudio Fox Searchlight, Guillermo del Toro y el productor asociado Daniel Kraus, por supuestamente infringir los derechos de su autor.

Meses después de presentar la demanda, el juez federal Percy Anderson, del Distrito Central de California determinó que "pese a algunas similitudes superficiales y algunos puntos básicos del guión que comparten, las historias de la película y de la obra son diferentes". Pero el fallo dejó abierta la posibilidad de recurso, que ha sido aceptado por un nuevo tribunal.