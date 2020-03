Restringen presencia de audiencia en programas de EU; uno es el Show de Ellen DeGeneres

ESTADOS UNIDOS.- A medida que se va propagando el brote del coronavirus, ya declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, los mejores programas de entrevistas en Estados Unidos dejarán de tener audiencia en vivo.

En la lista de los programas en Nueva York, una plaza tan importante están “ Late Show With Stephen Colbert ” de CBS, “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de NBC y “ Late Night With Seth Meyers”, “ The Daily Show with Trevor Noah ” de Comedy Central , “Last Week Tonight with John Oliver, Bravo de HBO”. “Watch What Happens Live”, “ Full Frontal with Samantha Bee ” de TBS y “The Greg Gutfeld Show” de Fox News Channel.

Todos los programas coincidieron que aunque sus empleados están en buenas condiciones de salud, los productores prefieren tomar medidas con la presencia de multitudes en vivo.

Aún se desconoce si "Saturday Night Live" de NBC usaría una audiencia en vivo para sus próximos ensayos o transmisiones. El próximo episodio original del programa no está programado hasta el 28 de marzo.

The Ellen DeGeneres Show no escapa a esta realidad y es que tampoco grabarán con audiencia en vivo a partir de la proxima semana. Con la naturaleza rápidamente cambiante del brote de COVID-19, y por la preocupación de nuestra audiencia que asiste al ' Show de Ellen DeGeneres ', Telepictures suspenderá la asistencia de la audiencia durante las grabaciones a partir del lunes 16 de marzo", dice un portavoz de Telepictures. "Esta medida temporal se revisará de manera continua y no afectará el cronograma de producción de 'Ellen'".

Con información de Variety.com