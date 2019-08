Responde Susana Dosamantes al ex de Paulina Rubio

MÉXICO.- Luego de que Gerardo Bazua colocara un video en el que muestra como le impiden ver a su hijo Eros, producto de su relación con Paulina Rubio, es la madre de la cantante quien envió un comunicado para responder a dichas acusaciones.

A través de su cuenta de Twitter, Susana Dosamantes colocó un mensaje en el que reveló: “El Sr. Bazua ha ignorado repetidamente el proceso ordenado de visita a su hijo negándose a concretar un acuerdo en protección al menor y continúa dando declaraciones desinformando a los medios”

Sin embargo, Bazua retomó las redes sociales y junto a otro video expresó:

“Aquí una vez más.... me contestan y cuelgan porque por órdenes de la "Señora" está prohibido dar información, si está o no está el niño…así como mucha gente dice el tiempo dará la razón.... el tiempo dirá si escribí, si llamé, si lo busqué, si me preocupé...es más fácil para ustedes solo chequen el historial…. Todo esto lo hago como prueba para que se den cuenta del DERECHO que le quitan a mi hijo de verme a mí, a sus hermanos, primos, abuelos, tíos, su FAMILIA. Aquí no hay, ni existe un ACUERDO para que les quede claro... porque por lógica a la " Señora" le conviene. Si son 2 niños, con 2 papas diferentes…meditemos…. Yo siempre he querido acordar, pero las cosas justas como son, no la balanza solo para un lado”.