Responde Sergio Mayer a críticas tras sacar a su hija de EU

Luego de que Sergio Mayer relatara el viacrucis que vivió para poder sacar a su hija de Estados Unidos ante el cierre parcial de fronteras entre México y Estados Unidos por la pandemia del covid-19, las críticas no se hicieron esperar.

Debido a que el actor ahora tiene un puesto político, diversos internautas lo señalaron de recibir ayuda por esta situación, por lo que aprovechando la entrevista para el programa Venga la Alegría, comentó: “Quiero aclarar que no por ser (político), de repente la gente se pone a criticar que dice que claro, que porque soy yo…”.

Asegurando que la ayuda que obtuvo por parte del canciller Carlos González Gutiérrez fue como la hubiera recibido cualquier mexicano, Mayer detalló:

“Claro, lo hice como cualquier ciudadano, me contacté, hablé a la cancillería y me contactaron con él (Carlos González Gutiérrez), les agradezco todo el apoyo que me dieron, porque él mandó una persona de cancillería del consulado a recibir a Antonia del lado de San Diego para que la pudiera pasar… porque si no, no hubiera sido posible”.

Por ahora, Sergio y su hija Antonia se encuentran realizando la cuarentena preventiva en su casa, pues a pesar de no tener ningún síntoma de contagio, debido a los viajes que tuvieron que hacer para estar juntos es que prefieren tomar todas las medidas necesarias para no contagiar a nadie.