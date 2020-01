Responde Sandra Echeverría a las críticas tras posar en bikini  

CIUDAD DE MÉXICO

Sandra Echeverría respondió, a través de su cuenta de Instagram y con una fotografía en bikini, a las críticas que recibió cuando bajó de peso tras convertirse en mamá.

La actriz de 35 años utilizó sus redes sociales para contestar a los ataques sobre su figura, así que posó en bikini frente al espejo y acompañó la sexy instantánea con un mensaje en el que explica lo difícil que es para las mujeres el proceso después de dar a luz.

Echeverría señaló que lo importante no es qué figura se logra tras el nacimiento del bebé, sino el milagro de la vida y tener salud.

"Después de haber tenido a Andrés mucha gente me criticó por haber bajado de peso. Esa gente que tanto juzgaba no tenía idea por los procesos y las etapas por las que pasa una mujer después de parir. El no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar. Tantas cosas por las que una mujer pasa. En ningún momento me puse a dieta. Hay mujeres que suben después de parir, hay otras que bajan. Pero no se trata de juzgarnos de una persona a otra. Se trata de apoyarnos y de celebrar que estamos sanos. Que lograr traer una vida al mundo es un milagro y es una gran bendición. No soy perfecta pero celebro mi salud, mi cuerpo en mis diferentes etapas. Que creo en el milagro de la vida y en el aceptarnos como somos. Hoy entiendo que aquellas personas que señalan y juzgan son gente que vive en un lugar de no aceptación y que les hace sentir mejor hacerlo. Ojalá por ellos que aprendan a amarse más. Celebremos a las mujeres en todas sus formas. Por que cada forma y figura nos hace auténticas".

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne son papás del pequeño Andrés, de cuatro años de edad.