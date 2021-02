Responde Roberto Palazuelos a quienes lo critican por vender saludos

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos es uno de los artistas que se unió a las plataformas digitales que venden saludos personalizados, motivo que lo llevó a ser objeto de críticas por parte de diversos internautas.

Sin embargo, el llamado “El Diamante Negro” ha minimizado estos señalamientos en su contra, y durante la entrevista que brindó al programa Hoy aseguró que todos los artistas siempre reciben comentarios negativos por sus acciones.

“Ya sabes que aquí se critica a todo mundo hombre, aquí hasta al que menos quiere lo critican”, dijo el actor al escuchar las primeras palabras sobre los comentarios en su contra.

Para finalizar, Palazuelos subrayó que la venta de saludos es un negocio muy redituable para los famosos, por lo que continuará realizando esta labor a pesar de lo que digan de él.

“No sabes cómo me va de bien con eso, me deja como 5 mil dólares al mes, de puros saluditos, de hecho, aquí traigo tres pendientes… y me va muy bien, y aparte es una manera muy fregona de mandarle algo personalizado a tus fans y ellos luego lo usan y los ponen en un cumpleaños o en una comida”, remató.