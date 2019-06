Responde Raquel Bigorra a Daniel Bisogno y Pati Chapoy

Luego de que Pati Chapoy y Daniel Bisogno aseguraran que Raquel Bigorra fue la encargada de vender la exclusiva del proceso de divorcio del conductor de Ventaneando, la cubana rompió el silencio.

A través de su cuenta de Twitter, la también conductora no dudó en dar replica a los señalamientos que se hicieron de ella en el programa de televisión y escribió:

“Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”.

Sin embargo, los usuarios no dudaron en arremeter contra Raquel y en el mismo mensaje se puede leer diversos comentarios en su contra, pues más allá de todo lo que se dijo, los internautas no le perdonan su traición a Bisogno.

“Queremos ver cómo te defiendes, ya son tres que dicen que hacías lo mismo, eres mejor en tu cuba, ��”

“Qué raro que dices que te usaron, si el único que te defendía siempre, era precisamente la persona que vendiste @DaniBisogno”

“Te creeríamos, pero también en el caso con Ingrid Coronado estuviste de venenosa, al final todo se aclaró para ella, y tú sigues en este tipo de escándalos ����”.