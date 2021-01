Responde Ninel Conde a quienes la critican por sonreír aunque no esté con su hijo

Ciudad de México.- Ninel Conde comenzó este 2021 trabajando y haciendo frente a los señalamientos en su contra luego de mostrarse con un semblante en paz y feliz mientras se encuentra separada de su hijo Emmanuel, producto de su relación con Giovanni Medina.

La cantante aseguró que trata de enfocarse en las cosas positivas que le ha dado la vida a pesar de que no está tan bien como aparenta, además de aprovechar la entrevista en el programa Sale el Sol para enviar una respuesta a quienes la critican por la actitud que ha tomado en los últimos meses.

“No me recuerden, no es fácil, me ven ustedes trabajando, activa, en redes trato de tener una actitud positiva, pero es una situación que no la quiero exponer porque quiero sacar cosas lindas y positivas para la gente que están pasando cosas difíciles como yo, y que si se puede salir adelante y sonreír a pesar de la tempestad… por eso dicen ‘¡ay cómo está sonriendo!’, pues porque tengo a Dios en mi corazón”, explicó.

Al respecto de sus deseos de convertirse en madre nuevamente, el llamado Bombón Asesino explicó: “Estamos dejándole a Dios que obre y sea su voluntad… los hijos son una bendición, no está ahorita en plan a corto plazo, pero si se diera no tendría que ser a larguísimo plazo, porque tampoco tenemos 23, no tengo 50 como están diciendo, tengo 44, pero cada quien tiene su sistema”.

Por último, al respecto de los señalamientos y demandas en contra de su esposo Larry Ramos, la artista se mostró renuente a hablar del tema y señaló: “De eso no tengo nada qué hablar… agradezco que estén aquí”.