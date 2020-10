Responde Montserrat Oliver a ataques de Niurka Marcos

Ciudad de México.- Montserrat Oliver responde a mensajes en su contra por parte de Niurka Marcos, luego del polémico pleito que protagonizaron en su programa de televisión.

Pese a que la cubana estalló en contra de Oliver y no dudó en atacarla, la conductora del programa Montse & Joe optó por ser cordial e incluso hacerle promoción a sus cubre bocas.

“No me gustan que hablen cosas que no son, nunca me ha gustado, pero siempre he respetado cada ser humano y las maneras que tiene de ser y de crear los personajes que son y por eso la respeto, la quiero y compren sus tapabocas porque están buenísimos con sus frases...”, explicó.

Al respecto del comentario sobre que Montserrat Oliver ha permanecido en la televisión por sumisa y tonta, la también modelo mexicana replicó: “Yo creo que el talento es lo que habla por cada persona, ser humano en sus trabajos y no tengo nada más que decir…”.

Finalmente, Oliver decidió cerrar el tema asegurando que ella no tiene ningún problema con la ex de Juan Osorio. “Conmigo Niurka siempre ha sido bien divertida, nos encanta tenerla en el programa y le mando muchos besos”.