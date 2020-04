Responde Michelle Salas a críticas por no felicitar a Luis Miguel

Michelle Salas nunca imaginó que el compartir una fotografía en redes sociales le ocasionara una ola de críticas, y más allá de derrochar su belleza al natural, lo que llamó la atención de los internautas fue la nula felicitación de cumpleaños para su famoso padre.

Mientras los seguidores de Luis Miguel no dudaron en abarrotar las redes sociales con parabienes para el cantante, su primogénita ni siquiera hizo mención de la fecha, por lo que en la imagen colocada en Instagram se pueden leer mensajes como:

“Felicidades a tu papá que nos ha dado 50 años de vida y 40 de su hermosa voz”, “¿Y las felicitaciones para papá para cuándo?”, “Te encargo que felicites a quien puso su semilla dorada para que tú salieras”, “¿Y las felicitaciones al papi chulo?”, “¿Felicitaste a tu apa?”.

Y a pesar de que en otras ocasiones no ha dado replica a sus detractores, en esta ocasión la influencer respondió: “Nadie te obliga a ver algo que no te gusta o te cae mal. Te invito a dejarme de seguir, así no te molesto”.

De esta forma, Michelle dejó entrever que su relación con Luis Miguel sigue distante y sin miras a una pronta reconciliación, pues cabe recordar que desde que se habló de la relación de su madre con “El Sol” en la bioserie del cantante, la joven optó por alejarse de él.