Responde Maribel Guardia a su ahijada Juliana Figueroa sobre herencia de Joan Sebastian

Ciudad de México.- Maribel Guardia no se quedó callada ante el cuestionamiento de la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México luego de que su ahijada, Juliana Figueroa, denunciara que no ha recibido nada de la herencia de su padre, Joan Sebastian, y que incluso no tiene comunicación con sus hermanos.

“No los he visto, y la verdad es que yo no soy Figueroa, me encantaría ayudarlos, de la herencia no sé absolutamente nada, la herencia que yo sepa no se ha repartido todavía, entonces yo creo que deben de hablar con los hermanos que son los que saben”, explicó en primera instancia la costarricense.

Al respecto de la relación que mantiene su hijo con la familia Figueroa, la conductora detalló: “Julián se lleva muy bien con sus hermanas en general, yo creo a Juliana tiene mucho tiempo de no verla porque vive en Estados Unidos, pero él la adora, siempre que habla de Juliana habla bellezas de ella, pero no sé”.

A más de 5 años del deceso del “Rey del Jaripeo”, Maribel no entiende por qué siguen con el tema de la herencia si no se ha repartido nada, aunque destacó que hay bienes que Joan heredó en vida.

“Joan en vida dejó algunas propiedades a nombre de sus hijos, y lo dijo de toda la vida, y ahí están los papeles […] Julián no ha recibido más que eso, que en vida lo dejó el papá, o sea, el papá en vida les dejó cosas y nada más, es lo que yo sé”, destacó.

Finalmente, Guardia puntualizó que más allá de lo que pueda decir Juliana, ella la quiere mucho, aunque confesó que por ahora no ha tenido respuesta de la joven ante sus mensajes.

“Yo adoro a Juliana, ya si se pelean es el problema de ellos, yo a Juliana la quiero mucho, y últimamente le he puesto comentarios y no me los contesta, pero yo la seguiré queriendo”, remató.