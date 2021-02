Responde Lupita Castro a Niurka luego de que la vedette defendiera a Vicente Fernández

Ciudad de México.- Lupita Castro arremetió en contra de Niurka Marcos después de que la cubana saliera en defensa de Don Vicente Fernández y comentara que las declaraciones de la cantante no debían tomarse en cuenta porque había pasado mucho tiempo para hacer su denuncia.

Tras escuchar las declaraciones de la vedette, quien manifestó que Fernández tenía una carrera intachable y los medios de comunicación no debían darle espacio a gente que aparece 40 años más tarde a difamarlo, Castro replicó:

“Es tan vulgar, y lo que está diciendo es totalmente como una loca, que es lo que yo estoy viendo… ¡cómo es posible siendo una mujer!... bueno ese tipo de mujer… a lo mejor son amigos”.

Finalmente, Lupita defiendo el tiempo que tardó en hacer pública su denuncia y subrayó que las declaraciones de Marcos no tienen relevancia en este caso.

“No sé ni me importa lo que ella diga, pueden ser 40, pueden ser 100, no importa, eso no es lo importante, lo importante es cuando llega el momento, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, son 40 años, y qué importa, me lo hizo, el caso es que me lo hizo y no lo ha negado, por qué no ha salido a negarlo, porque lo hizo, entonces lo que diga Niurka… la verdad, ¡me da lástima la señora!”, remató.