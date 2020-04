Responde Lucía Méndez a sus detractores

Lucía Méndez se convirtió en el blanco de las críticas luego dar a conocer un “recomendación” que consistía en hacer gárgaras con bicarbonato, vinagre y agua caliente para prevenir contagios de coronavirus.

Sin embargo, la actriz aseguró en entrevista para el programa Venga La Alegría que las ofensas de sus detractores la tienen sin cuidado, y al ser cuestionada por el tema, dijo: “pues que me ataquen, a mi me vale m… ouser”.

Explicando el motivo que la animó a dar este consejo, la también cantante explicó: “(la persona que lo recomienda) es una dominicana, que por azares del destino me llegó, y dije que es una sugerencia, no dije que lo hagan, ni que es seguro… simplemente dije que era una sugerencia y que mala onda que lo toman a mal, pero me vale Mother American School, por no decir la palabra completa… quien lo quiera creer perfecto, y quien no lo quiera creer me vale m… como ya saben”.

Por último, Lucía Méndez dio a conocer que en este momento se encuentra sola en su casa sobrellevando la cuarentena preventiva que se ha recomendado en México.