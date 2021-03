Responde Kiko Campos a acusaciones de su hijo Pablo por presunto abuso sexual

Ciudad de México.- Kiko Campos dio detalles del proceso que vive con sus hijos Nath y Pablo Campos, luego de que la primera acusara ante las autoridades al youtuber Rix por abuso sexual, y el segundo fuera señalado por presunta violación.

En entrevista para el programa De Primera Mano, el compositor aseguró que ha experimentado todos los sentimientos en estas últimas semanas e incluso se mostró molesto ante los comentarios en contra que ha recibido su hija por parte de algunos colegas del medio artístico.

“Ha sido bastante… pasar por diferentes etapas, hemos enfrentado este tipo de cosas a las que no estamos acostumbrados nadie, veo ahí muchos compañeros y amigos, gente conocida del medio que dicen ‘pero es que no se atrevió a decirlo antes por miedo’, los entiendo perfecto, pero ¿sabes qué?, hay que hacerse fuerte y dejar eso de lado que piensen lo que se les dé la gana”, externó.

Asimismo, apoyó que su hijo Pablo esté enfrentando por la vía legal los señalamientos en su contra por parte de una usaría de redes sociales, quien ha argumentado infidelidad, acoso y violación a manos del hermano de Nath Campos.

“¡Qué bueno que toma esta decisión de hacer las cosas!, así como muy legal, porque finalmente todo esto se va resolviendo, se va poniendo en su lugar todo, por medio de todos los trámites legales, entonces no es cosas de publicar o de que eres youtuber o eres famoso, a Pablo no lo han bajado de que abusó de una menor y que violó y eso nunca fue, pero para nada; sin embargo, hay gente que sin saber de qué se trata, ni siquiera de nada, va, opina y pues… ¿qué te digo?”, detalló.

De la misma manera, aplaudió que su hija tuviera el valor para emplear las redes sociales y denunciar su abuso. “Quiere dejar que suceda este asunto de manera legal, para poder tener una base y decir ‘las cosas están de este tamaño, procede lo siguiente y yo continúo así’, y yo creo que hace bien, porque es lo único que te puede dar credibilidad con la gente que, si en algún momento pensaron que querían hacerse millonarios con un video, no sé, eso no existe, es una fantasía, es un desconocimiento total de lo que es nuestro medio, con eso no te haces de lana, además está desmonetizado”.

Finalmente, Kiko aseguró que hasta este momento ya no tiene más conocimiento de cómo va ese caso, y al ser cuestionado sobre el castigo que pediría para Rix, esto comentó: “todos lo hemos pensado alguna vez, esta gente deberían de… no sé, la pena de muerte, castrarlos, cualquiera de estas cosas, pero estamos en un mundo donde la opinión de todos cuenta, entonces yo puedo pensar muchas cosas, pero digo ‘bueno, yo lo que quiero es que mi hija esté tranquila’”.