Responde Guillermo del Toro a queja sobre exposición "En Casa Con Mis Monstruos"

México.-Tras la inauguración este sábado de la exposición "En Casa Con Mis Monstruos", en el Museo de las Artes (Musa), Guadalajara, usuarios en redes sociales compartieron su experiencia.



Entre los comentarios, hubo quejas sobre lo rápido que fue el recorrido y que era imposible disfrutar de la muestra que incluye más de 900 piezas.



"'En Casa Con Mis Monstruos' de Guillermo del Toro (@RealGDT) está increíble, todas las piezas son un agasajo. Pero me quedó a deber en tiempo, la guía me apresuró a recorrer la exposición en 90 min en lugar de las 3 horas que deberían ser para recorrerla bien", escribió el usuario @moonlurker.



El cineasta no dudó en contestar y aseguró que los asistentes pueden quedarse después de finalizar la visita guiada; mencionó a la Directora General del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Estrella Araiza (@estrellablue), a quién encargó que ajustaran bien los horarios.



"Mi posición es simple: El boleto da el tiempo que da, la gente puede acabar la visita guiada y usar el resto del tiempo para regresar a piezas que le demanden mas tiempo".



"No son 90 minutos. Son dos horas. ¿Cierto, @estrellablue? Hay que checar con los guías y tratar de ajustar para que las dos horas se cumplan. Lo ideal serian 2 horas y 30 minutos por grupo...", reiteró del Toro.



Por su parte, @moonlurker agradeció al director mexicano, quien se tomó el tiempo de contestar su queja.



"Tremendo master Del Toro, se toma el tiempo de responder. Gracias. Suena a una buena opción, ojalá sea realizable ya que es el único granito en el arroz de toda la excelente logística que han puesto en marcha los organizadores de @encasamonstruos".



Guadalajara será el último lugar en el que se exhiba "En Casa Con Mis Monstruos" y estará vigente hasta el 27 de octubre.



La exposición cuenta con mil 800 metros cuadrados y está dividida en ocho salas temáticas: Infancia e Inocencia; Cuarto de Lluvia; Victoriana; Magia y Ocultismo; Cine, Comics y Pop; Frankenstein; Los Otros/Nosotros los Monstruos, y Muerte y Más Allá.