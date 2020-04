Responde Geraldine Bazán nerviosa a pregunta sobre su vida amorosa

Luego de la polémica separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, y que el actor iniciara su romance con Irina Baeva, ahora una reacción de la actriz mexicana ha dejado entrever que podría estar estrenando romance.

A pesar de que Bazán decidió hace algún tiempo darse una segunda oportunidad en el amor con Santiago Ramundo, en una relación que no prosperó, ahora es la misma actriz quién dio algunos indicios de que ya estaría apostando por un nuevo noviazgo.

Geraldine no pudo evitar ponerse nerviosa cuando llegó el tema del amor durante la entrevista virtual que brindó al programa “El Break de las 7” e intentó evadir los cuestionamientos de manera muy divertida para no dar una respuesta concreta.

Al momento de escuchar la pregunta “¿Ya tu corazón está ocupado o está por camino?”, Bazán soltó una risa nerviosa y contestó: “¿Cuál es la siguiente pregunta?”.

Sin embargo, la entrevistadora no cesó en su intento de obtener una declaración, por lo que agregó: “¡El que calla otorga!”, a lo que finalmente Geraldine explicó: “La verdad es que no me gusta entrar en detalles en ese aspecto, pues sabemos que cualquier cosa que yo pueda decir se va a malinterpretar o se va a interpretar como mejor convenga, así que: como quieran, como ustedes digan”.