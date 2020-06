Responde Erika Buenfil a quienes dicen que no quiere dar entrevistas

Erika Buenfil no se quedó callada y respondió sin tapujos luego de darse a conocer que estaba renuente a dar entrevistas a varios reporteros.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz defendió su derecho a responder a quien ella considere necesario y junto a una nota en la que se dice que es muy distinta a como se muestra en redes sociales, dijo:

“Yo tengo la libertad y el derecho de hablar de lo que yo quiera. Lo siento. Un beso. Y también de bloquear a quien yo quiera. Soy muy divertida y buena onda, pero si me están molestando pues no”.

Yo tengo la libertad y el derecho de hablar de lo que yo quiera. Lo siento. Un beso. Y tmb de bloquear a quien yo quiera. Soy muy divertida y buena onda pero si me están molestando pues no. https://t.co/2Tj4QJlM0M — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 15, 2020

Conjuntamente, y fiel a su estilo, la artista empleó su cuenta de TikTok para realizar un divertido video en el que asegura que es muy buena onda, pero si no lo es con una persona es porque le cae gorda. “Así a veces y no voy a contestar si me están molestando”, escribió al lado al clip.