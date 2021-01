Responde Edwin Luna a acusaciones de violencia que hizo en su contra Alma Cero

Ciudad de México.- Edwin Luna rompió el silencio luego de que Alma Cero asegurara que fue violentada por el cantante de música regional mexicana cuando mantuvieron una relación sentimental.

“Yo creo que de manera personal ya pasaron 4 años, entonces el seguir enfocado en el pasado, lo que ya fue, que no lo puedo cambiar, todo lo que haya sido nuestra relación en general o estar pensando en qué voy a decir o en el futuro, no, prefiero estar en el presente”, dijo Luna al respecto durante la entrevista que ofreció al programa Venga la Alegría.

De la misma forma, el cantante negó tener sentimientos en contra de su ex pareja. “No tomo a mal nada, ningún comentario, si en algún momento nos llegaron a topar nos saludamos y todo, yo soy de esa idea, al menos de mi parte”.

A la pregunta directa sobre si agredió físicamente a su ex, el líder de la Trakalosa de Monterrey explicó: “Pues no que yo sepa, a lo mejor dormido, soñando o algo, pero yo la verdad me siento tranquilo”.

Para concluir el tema, Luna solamente subrayó que no está de acuerdo en que la actriz haya hecho estas declaraciones tras varios años de su ruptura amorosa.

“Lo único que no me parece es que creo que cada situación debe de ser al instante. Es como si yo voy a un concierto y el empresario me trata mal y luego pasan veinte años y yo te digo ‘yo me acuerdo que hace 20 años cuando era artista, estaba toda la arena y el empresario me trató mal’… ¿por qué en ese momento no lo dijiste?, pero al final de cuentas yo estoy tranquilo, soy feliz en casa con mis hijos, con mi esposa”, destacó.