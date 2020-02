Responde Eduardo Santamarina a Itatí Cantoral sobre infidelidad con Susana González

A pesar de que Eduardo Santamarina se había mostrado renuente a responder los comentarios de Itatí Cantoral luego de que dijera en una entrevista que ella fue la última en enterarse de la infidelidad del actor con Susana González, ahora el artista sorprendió con sus declaraciones.

Durante su asistencia a la función especial de la obra Hoy no me puedo levantar, Santamarina dijo: “Yo ese tema no lo hablo, si me preguntan de Itatí, no tengo nada que hablar de ella ni para bien ni para mal, lo único que puedo decir es que es la madre de mis hijos, y hasta ahí, ella puede decir misa y que diga lo que quiera, está en todo su derecho de hacerlo, pero yo me mantengo al margen por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi esposa”.

Visiblemente molesto con los cuestionamientos, Eduardo agregó: “Yo nada más te puedo decir una cosa, la gente que se quiere balconear o quiere hablar mal de alguien pues la persona es la que se está balconeando, porque está diciendo mucho de lo que tiene adentro, entonces eso a mí me da tristeza, la verdad”

Y para dejar claro que los comentarios en su contra no le afectan, el actor subrayó: “Gracias a Dios mi madre sabe el hijo que tiene, mis hermanos saben la clase de hermano que soy, Mayrin sabe la clase de esposo que tengo, mis hijos saben la clase de papá que tengo, mis amigos saben quién es Eduardo Santamarina, los productores, los directores, los escritores, todo mundo que tú me digas, tanto personal como profesionalmente, en el ámbito que me pongas, saben quién es Eduardo Santamarina (sic)”.