Responde Danna Paola si nuevo sencillo es dedicado a Roger González

Danna Paola sigue cosechando éxitos en su carrera profesional y luego del impacto que ha provocado su nuevo sencillo titulado “Sodio”, en el que habla de un galán que la abandona debido a su preferencia sexual, los rumores con respecto a la dedicatoria del tema no se han hecho esperar.

Después de que en redes sociales se hiciera viral el rumor sobre que la canción es dedicada al conductor de Venga la Alegría, Roger González, la cantante aprovechó su más reciente firma de autógrafos para dar su versión de esta controversia.

“Sodio viene de una experiencia, que es algo 100 por ciento real, estamos hoy en día en un mundo que cuesta mucho aceptar el amor universal y tenía muchas ganas de una canción que además de ser rica para bailar tenga un mensaje, que fuera un videoclip también de una altura increíble, que pareciera una película y que se contara justo que no hay que satanizar el amor, sino todo lo contrario… solo puedo decir que yo escribo mis canciones para que mis fans, que todos ustedes las interpreten como quieran, no es indagar de quién fue o no, es que escuchen la canción y se identifiquen con ella y para mi eso es más que suficiente, me hace feliz y que les guste”.

Cambiando de tema, la también actriz también fue cuestionada sobre su disposición a trabajar junto a Belinda en un proyecto teatral, debido a las especulaciones sobre su supuesta rivalidad, y aunque no descartó la posibilidad, dejó entrever que algo podría impedir ese proyecto en conjunto.

“Pues no lo sé, me encantaría, la verdad es que yo estoy súper enfocada en mi música, viene toda la gira… y pues la tercera temporada de Élite, estoy tan enfocada en esto que no sé si me quede tiempo, pero en algún momento podría ser”.

Por último, Danna Paola recalcó que, contrario a lo que se dice, no tiene nada en contra de Belinda. “Yo no tengo rivalidad con nadie, yo hago lo que hago por amor, yo estoy en esta industria desde que estoy muy pequeña y justo en lo que me he enfocado en más que nada es a no competir con nadie… y al contrario, entre mujeres hay que apoyarnos siempre”.