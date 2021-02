Responde Danilo Carrera a quienes aseguran que su truene con Michelle Renaud es publicidad

Ciudad de México.- Danilo Carrera hizo frente a los rumores que aseguran que su truene con Michelle Renaud es pura publicidad, sobre todo porque los actores se han mostrado muy cordiales y siguen brindando entrevistas juntos.

El ecuatoriano fue cuestionado por estas especulaciones durante la entrevista que brindó al programa “El Gordo y La Flaca”, por lo que inmediatamente dijo:

“Sí terminamos, creo que hay muchísimo cariño, y cuando hay amor, pues no se acaba, solamente se transforma y ahorita estamos trabajando en tener una amistad muy bonita, como fue nuestra relación”.

Ante la incredulidad de Raúl de Molina sobre la renuencia del artista para procrear un hijo con Renaud, Carrera confirmó que por ahora no desea convertirse en padre.

“Son decisiones que se toman en pareja, la verdad es que Michelle es una mujer super madura, lo dijimos en el en vivo, Michelle lo compartió conmigo y lo decidimos juntos […] creo que hicimos las cosas bastante bien y ahorita hay mucha barulla”, explicó.

De la misma manera, Danilo confesó que la pandemia de coronavirus si lo perjudicó, aunque no en su relación de pareja. “A mí sí me afectó el Covid mentalmente… nunca me he equivocado en las escenas, era una toma, ahora son de 3, 4 tomas, y aparte me olvido de las cosas, las digo al revés, sí me afectó”.

Finalmente, el actor subrayó que no fue por otra mujer que decidió poner punto final a su romance con la actriz mexicana. “No, jamás, jamás, cuando estás con Michelle Renaud no hay otra mujer, ¿tú no has visto a esa mujer?, es hermosa, inteligente, guapísima…”.