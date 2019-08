Respalda Michelle Renaud a Pablo Lyle

A pesar de que el panorama para Pablo Lyle no es nada favorecedor, la actriz Michelle Renaud da su respaldo al actor con quien protagonizó la telenovela ‘La Sombra del Pasado’ en 2014.

En plena presentación del proyecto “La Reina Soy Yo”, Renaud se dijo esperanzada y con la confianza de que su amigo saldrá victorioso de la situación legal que enfrenta tras ser señalado por homicidio involuntario.

“Yo conozco a Pablo, lo adoro con todo mi corazón, es un gran papá y lo digo porque yo lo he visto, es un gran esposo, compañero. Es un ser humano que en mi punto de vista es maravilloso, que cometió un error, sí, pero yo he visto gente que ha cometido errores mucho más feos en mucho más y que no han tenido esa repercusión y nadie dice nada, ni los juzga”, dijo en entrevista.

Y agregó: “Desafortunadamente a Pablo le tocó esta lección y yo creo que de eso es la vida, de aprender lecciones. Pablo, que es muy inteligente, va a salir adelante de esto y saldrá bien porque es muy buena persona”.

