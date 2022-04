Residente responde a Faraón Love Shay después que este hiciera 'una tiradera' por batalla con J Balvin

Tijuana, Baja California.- El día de ayer, el artista peruano Faraón Love Shady decidió realizar una sesión tirandole a Residente. El cantante se dió a conocer por temas como "I' am happy", "Oh me vengo" y soy guapo" por internet. En su último éxito sale a defender a J Balvin con un freestyle sesión títulada "Rip [R]esentido ". Dentro de este video se explica porque considera que el cantante de "muerte en Hawaii" no es comunista pero si racista.

En esta ocasión, Faraón aprovechó para arremeter contra René, luego que este diera a conocer su opinión del colombiano en BZRP Music Sessions #49 , asegurando carecía de talento.

Respuesta de Residente

Contrario a lo que todos hubieran imaginado, no tuvo ninguna respuesta por parte de Balvin pero si logro llamar la atención y recibir un mensaje positivo de Residente a través de su instagram:

Eres el mejor, soy tu fan, sigue metiendole duro y escribiendo"

contesto René.

Por su parte, Faraón parese no sentir la misma admiración por el intérprete de "No hay nadie como tú" pues contraataco diciendo "Gracias por aceptarlo, es bueno sumar un fan mas, siempre he dado duro y eso que solo es el 13% de mi potencial, Raa".

El video supera las 3 millones de vistas y esta en #6 en tendecias de música, fue publicado el día de ayer en el canal de Youtube del artista.