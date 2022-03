Residente agradece a México y advierte sobre más tiradera contra otros músicos

Ciudad de México.- El músico Residente habló con la prensa en su llegada EU, después de que provocara un zafarrancho en México al huir de los periodistas en el aeropuerto de CDMX

Aunque se mostró renuente, el artisto escuchó las preguntas de los reporteros sobre su reciente show, tras publicar 'La tiradera' mismo que dedicó a J balvin, a lo que respondió:

Sí, sí, bien, he tocado en México ahora y tuvo un impacto, todas las canciones”

Sobre la reacción de la gente mexicana durante su espectáculo en el Festival Vive Latino, René Pérez Joglar comentó: “Se entrega… buena energía... me gusta mucho”.

Mensaje contra la guerra

El intérprete prefirió no referirse al reciente anuncio de Daddy Yankee sobre su retiro artístico y lanzó un mensaje contra la guerra que se vive entre Rusia y Ucrania.

“Es horrible, todos los países de poder recurren a lo mismo, es terrible la guerra, yo hice temas por la guerra hace 4 o 5 años atrás, solo pido que no se arriesguen por favor, para que vuelvan a casa todos”, manifestó.

Aunque de haber sido diplomático con la prensa, Residente empleó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje agradeciendo al público mexicano por su recibimiento, y además colocó un video para mostrar parte de su presentación donde al final deja entrever que lanzará más temas contra otros artistas.



“Y fíjate, nada más me he llevado a dos… todavía faltan”, dijo René al culminar el clip refiriéndose a unas líneas del controversial tema que hasta la fecha J Balvin no ha respondido.