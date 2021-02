Rescatan del olvido a Piporro

Víctor Hernández, dramaturgo, actor y director de la compañía La Canavaty; recuerda la sorpresa que se llevó, cuando supo que debía ir a Buenos Aires y no a Nuevo León, para conocer la historia de una de las máximas estrellas del cine nacional, Eulalio González "Piporro".

"Estuvo bien chistoso, porque un amigo me habló y me dijo: ‘oye ¿qué andas buscando al Piporro?’ – imitando al legendario actor regiomontano – le respondí que sí, que quería hacer una obra, entonces me comentó que había conocido a un investigador de teatro popular en Argentina, en la Universidad Nacional de las Artes, y que tenía un apartado dedicado a Piporro en su cátedra, entonces pensé que sería interesante buscarlo no en Los Herreras, Nuevo León, de donde es él, sino ir al lado inverso para tratar de entender nuestra identidad y cultura", señaló Hernández.

La obra fue creada en 2016 con el fin de obtener la beca para creadores escénicos del FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes), con la cual quería realizar una investigación acerca de la identidad a través de un personaje, y el personaje elegido fue Eulalio González "Piporro".

De esta forma estuvo trabajando dos meses en Buenos Aires en su investigación previa al libreto, pero también logró el primer borrador de Radio Piporro y los nietos de don Eulalio, que terminó de darle forma en la Ciudad de México.

"Pensé en tomar algo que a la gente ya no le pueda gustar, y en eso encontrar una especie de fórmula que nos ayude a conectar con las nuevas generaciones y los nuevos públicos. Fue una especie de proceso actoral y al mismo tiempo una búsqueda de identidad, a través de hacerle preguntas a mi abuelo sobre quién fue él en su pasado, porqué llegamos a Monterrey, porqué somos de esa tierra; entonces la obra se hace una mezcla de teatro contemporáneo con indicios de biografía sobre nuestra identidad cultural".

Víctor Hernández aseguró que este texto nació en medio de una etapa caótica en su vida, estaba entrado en los treintas, su abuelo estaba en sus últimos días de vida y él quería hablar de un personaje que ya no existía, fue entonces que decidió juntar todo lo que estaba pasando y llevarlo a escena.

"Contamos la vida de Piporro pero no tal cual fue, con todas las anécdotas tal cuales, sino que se hizo una mezcla entre su vida, la de mi abuelo y la mía, esa combinación la usé para seguir haciéndome preguntas sobre el famoso ¿quién soy yo? y aunque pueda parecer egocentrista cada quien va cargando con sus raíces culturales, con su identidad, con su pasado, que al final de cuentas eso es lo que me ha cambiado y lo que puede conectar con el público".

La historia cuenta que dos actores (Víctor Hernández y Roberto Cazares) dicen ser los supuestos nietos del máximo ícono de cultura popular del noreste, el señor Eulalio González "Piporro". Estos fieles seguidores buscan adentrar a los espectadores en la vida alucinante de su abuelo a través de la frecuencia modulada de su programa: "Radio Piporro y Los Nietos de Don Eulalio".

"Radio Piporro y Los Nietos de Don Eulalio" se presentará a partir del 3 de marzo y hasta el 19 de abril, a través de la plataforma digital del Foro Shakespeare, y cuando el semáforo epidemiológico lo permita, también lo harán en formato presencial; lo que les ha generado a la compañía La Canavaty el desafío de lograr una buena narrativa audiovisual, para que no termine siendo una grabación que parezca a una cámara y en un solo plano.