Repunte de Covid-19 detiene concierto presencial de Liran' Roll

Después de más de 6 meses de confinamiento debido a la pandemia de la Covid-19, anunciamos con bombo y platillo nuestro primer concierto presencial, la cita será este próximo 15 de noviembre en la Arena Ciudad de México en donde tendremos como abridores a Railrod, agrupación de hard rock. Todo esto sucederá bajo el más estricto control sanitario y con todo apego a las recomendaciones de las autoridades cuidando en todo momento la salud tanto de los artistas como del staff, así como del publico asistente por lo cuál los lugares contarán con distanciamiento sanitario siendo un evento de capacidad limitada.

A post shared by Liran Roll Oficial (@liranroll_oficial) on Oct 3, 2020 at 5:45pm PDT