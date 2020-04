Reprocha Paty Navidad al gobierno frenar actividades por Covid-19

Paty Navidad sigue provocando gran controversia por sus comentarios contra el covid-19, y a pesar de las críticas y burlas que ha recibido por parte de los internautas en otras ocasiones, esta vez no dudó en arremeter en contra del gobierno mexicano por pedirle a la gente que se quede en casa para prevenir esta pandemia.

Asegurando que los mexicanos sufrirán más por la falta de empleo que por el mismo coronavirus, la actriz mexicana expresó: “Nuestro país no debió parar, es triste que el gobierno se haya prestado a este montaje maquiavélico cuando dice amar a México y preocuparse por los más necesitados, éste encierro cobrará muchas vidas, no por “virus”, sino por pérdida de empleos, falta de medicinas y de alimentos”.

Inmediatamente, algunos de sus seguidores reprocharon el mensaje de Navidad, y le cuestionaron que, a pesar de su renuencia a creer en el virus, este tomando las medidas que ha recomendado el gobierno o que no sea solidaria con las personas que trabajan en el sector salud.

“Si crees que es falso deberías ir a ayudar a un hospital, total es falso no te pasaría nada”, “Ella está encerrada ya lo ha dicho, si todo es mentira para que esta encerrada entonces”, fueron algunos de las respuestas a su comentario.

Horas más tarde, la artista retomó su cuenta de Twitter, y para responder a las críticas en su contra, agregó:

“Los más necesitados de este país también son mexicanos, y gracias a ellos existen algunos siendo parte de los más ricos del mundo, no seamos egoístas e inhumanos ante una realidad que muchos no ven por miedo a ser parte de cifras y estadísticas de “pobreza”, al no ver, ya lo son”.