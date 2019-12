Reprocha Marina de Tavira que solo la busquen por su romance con Diego Luna

Marina de Tavira por fin se detuvo a hablar con la prensa luego de que en varias ocasiones haya preferido escapar de los medios por los constantes cuestionamientos sobre su romance con Diego Luna.

La actriz aprovechó el estreno de la cinta “Esto no es Berlín” para explicar que, a pesar de la insistencia de los reporteros, no hablará de su vida privada con ellos.

“La vida del actor es muy pública, pero porque su trabajo es así, porque siempre es algo que está expuesto a los ojos de los demás, pero el trabajo, y otra cosa es la vida y son muy cosas diferentes, y pues ahí va uno librándola en ese camino”, declaró.

Al respecto del asedio de los medios de comunicación, De Tavira manifestó: “Yo me siento super feliz de que siempre he hecho proyectos que me apasionan, a lo mejor fue el año más mediático sin duda, pero he trabajado en proyectos que me apasionan en teatro y también en cine, desde hace más 20 años, entonces probablemente te diría lo que este año le agradezco es la luz que puso sobre todo ese trabajo anterior”, destacó.

Y a la pregunta directa de su romance con Diego Luna, únicamente dijo: “Todo muy bien, gracias”.

Al evento también asistieron otras personalidades como Mónica Huarte, Lumi Cavazos, Joselo Rangel, Cassandra Sánchez Navarro y Ximena Romo.