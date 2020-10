Reportera que acusó a Mario Bautista de haberla agredido y robado, asegura que es acosada por los fans del cantante en redes sociales

Nelssie Carrillo, la reportera que el pasado 17 de octubre aseguró que fue agredida por Mario Bautista, en Los Ángeles, California, ahora dice que las fanáticas del cantante la acosan por redes sociales, situación que la incómoda y ya actuó legalmente.

El sábado de la semana pasada, en su cuenta de Twitter, el periodista Javier Ceriani reveló que el intérprete mexicano, Mario Bautista, agredió a una reportera que lo había fotografiado cuando se besaba con una mujer, a las afueras de un hotel, en un hotel de Burbank, en Los Ángeles.

A casi una semana de lo sucedido, la reportera reveló en el programa “Chisme No Like” que ya denunció al intérprete de “Baby Girl”, por si este la volviera a atacar nuevamente, pero después de lo ocurrido, ahora es acosada por sus fanáticas.

La gente de Mario Bautista, como lo que son sus fans, no me han dejado de mandar mensajes diciéndome que todo lo que me está pasando ahorita, como lo que me pasó ayer, es karma, diciéndome que me voy a morir, deseándome la muerte, horrible”, dijo.