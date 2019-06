Reportan que Arturo Peniche se encuentra bien tras ser hospitalizado

Ayer martes, el actor Arturo Peniche fue ingresando en la Clínica Londres en la Ciudad de México por lo que aparentemente fue una infección estomacal.

De acuerdo con el programa "Hoy", Peniche presentaba problemas para mantener el equilibrio además de que no podía mover el brazo sin embargo una fuente cercana explicó que el actor no tiene nada, por lo que no dará declaraciones.

"Ayer sólo estaba enfermo del estómago y se hizo estudios para descartar salmonela".

Actualmente Peniche forma parte del elenco de la telenovela "Cita a ciegas". En la producción que arrancó grabaciones a finales de mayo y comparte créditos con los actores Victoria Ruffo y Omar Fierro.