Reportan a Yoshio en estado crítico, tiene un pulmón colapsado

La actriz y cantante mexicana, Alejandra Ávalos habló acerca del estado de salud del cantante Yoshio, luego de que su esposa Marcela Hernández solicitara, a través de las redes sociales, el apoyo de la gente para conseguir el medicamento antiviral Remdesivir, que podría ayudarle a enfrentar al Covid-19.

La intérprete expresó en entrevista su preocupación por el estado crítico de su amigo y compañero, de igual manera declaró que contribuye en la búsqueda del medicamento:

Todos los amigos de Yoshio estamos buscando la medicina, estamos buscando quién nos puede ayudar para ver si encuentran en algún lado, algún lote de medicina que puedan suministrarle a Yoshio”, contó.

“Yo por mi parte tengo amigos muy queridos en el sector salud y ellos me están ayudando a buscar el medicamento para Yoshio. Ojalá que puedan conseguirlo porque muchas veces los laboratorios no tienen abasto, sueltan una producción al mercado y en lo que sale otra hay que esperar cierto tiempo y ahora en bodega no hay nada, ese es el problema, hay que esperar a que lo resurtan”, agregó.

Sin embargo, la también actriz se ha informado con respecto al medicamento solicitado y encontró contradicciones en la investigación:

“He estado leyendo mucho al respecto, de las compañías y laboratorios que fabrican este tipo de medicamentos que se han vuelto muy necesarios porque la gente tiene la idea de que los pacientes responden bien al medicamento y hay muchas contradicciones sobre si funciona o es otra cosa lo que hace que los pacientes se recuperen, porque muchos no tienen el alcance a esos medicamentos y muchos otros sufren porque no hay el abasto para producirlos”, expuso.

Están haciendo muchos estudios al respecto, no es una ley, es un medicamento que tuvo su impacto tiempo atrás y ha sacado a la humanidad de muchas pandemias de otro tipo, que empezaron a matar a la población de otros países, como en África, que nosotros veíamos lejanos, pero todavía no está comprobado que sí cure a los enfermos”, añadió la cantante de 54 años.

Tras cuestionarle sobre los pormenores del estado de salud de Yoshio, reveló:

“Le dio y le pegó duro. Cuando la temperatura empieza a subir ya es muy peligroso y lo único que yo sé es que tiene un pulmón colapsado, el otro le está funcionando al 20 por ciento; y hablando de su sistema respiratorio, su capacidad para respirar es muy baja y por eso es que el respirador para él es vital”, respondió.

“Un pulmón colapsado, que es el mismo caso que tuvo José José, ya es un caso en el que su capacidad al respirar se reduce a la mitad, ya respira con mucha dificultad y tiene el otro pulmón que le está funcionando solo al 20 por ciento, de verdad Yoshio es un titán, yo no sé cómo está sobreviviendo a esto”, continuó.

Ávalos expresó lo sorpresiva que es la situación para ella:

“Yo estoy impactada porque son casos muy cercanos a mi, de gente que aprecio mucho, de toda mi carrera, de gente linda con la que tengo una gran convivencia, con ellos y con sus familias, y me duele no poder hacer más, me duele, por ellos y por todas las personas que también necesitan ese medicamento; es una labor impresionante la de los médicos, ahora la solución más viable es inyectar plasma de los pacientes ya recuperados”.

Finalmente dejó ver su aflicción y habló acerca del dolor que le causa el estado crítico de su compañero y amigo Yoshio, con quien trabajó en repetidas ocasiones:

“Yo estoy triste, abatida, conmocionada porque no vemos qué pasa; pero si logramos conseguir la medicina, eso nos va a marcar la diferencia; de estar en un estado crítico, pero estable, a tener una mejoría, ojalá que si”, dijo para concluir con la voz entrecortada.

Por su parte, la actriz mexicana Verónica Castro también dedicó palabras de aliento al intérprete de Samurai, a través de su cuenta oficial de facebook, en la descripción al pie de un video del cantante:

“Querido amigo estamos en oración por ti, sigue cuidándote por favor”, escribió la artista de 67 años.

Pese a que la familia de Yoshio ha mantenido a su público al tanto de las actualizaciones de la salud del artista en redes sociales, se mantienen discretos en torno a los detalles de su situación:

“Agradecemos a todos el apoyo a mi papá, por el momento no haremos comentarios sobre su estado de salud”, dijo a Notimex Yosh Kaizan, hijo del cantante.