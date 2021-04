 Renuncia la youtuber Alexa Bueno a la Sedena por acoso

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexa Bueno, youtuber que alcanzó la fama por documentar su día a día en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que se retirará de la dependencia militar.

La joven influencer que cuenta con 177 mil seguidores en Instagram publicó un video en su canal de YouTube en el que reveló que dejaría las filas de Sedena, donde permaneció durante un periodo de casi cuatro años.

“Hace una semana yo subí una foto diciendo que estaba de vacaciones y, en efecto, estaba de vacaciones, fueron unas vacaciones que me dieron porque estaba en espera de mis documentos donde oficialmente me había dado de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y fue una decisión que tomé hace más de un mes, de hecho ya la estaba tomando por octubre porque es muy complicado, no a toda la gente le gusta verte feliz”, comenzó por contar.

Alexa denunció que desde hace tiempo había sufrido acoso laboral, lo que tornó el ambiente tóxico en las filas del Ejército, y la orilló a renunciar a su carrera militar.

Soy una persona que necesitaba liberarse de un ambiente tóxico, me siento plena y feliz, porque al final no voy a estar lidiando con gente que no le gusta ver a los demás felices, es estresante”, agregó.

Según lo narrado, la ahora ex soldado acusó a algunos de sus compañeros de borrar documentos y videos para sus redes sociales, además de invadir su privacidad.

“Yo siempre lo dije, el Ejército o tus compañeros de trabajo tienen que ser tu familia, pasas más tiempo con ellos que con tu familia. Y el hecho de que de verdad no pase un día, que ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, borren videos que ya se habían grabado, se metan a tu computadora y borren videos, que se metan a tus documentos o sacar pantallazos de cosas que son privadas. Y al final, lo más decepcionante de todo esto es que yo no me quedé callada, hablé y nadie me hizo caso”, denunció.

Pese a lo ocurrido, la influencer quiso destacar su gran admiración por la Fuerza Armada Mexicana, y agradeció todo lo aprendido a lo largo de estos años.