René Strickler emocionado con los preparativos de la boda de su hijo y su esposo

Ciudad de México.- El actor René Strickler manifestó la emoción que experimentaba al ser parte de los peparativos para la boda donde celebrarán la boda de su hijo Yannick y su pareja Manuel Alonso Cárdenas quienes contrajeron matrimonio previamente, pero aún no lo celebran con la familia.

En su estadía por Televisa, el actor habló con la prensa y confesó que el evento será en Yucatán, México.

Estuvimos en Mérida buscando el lugar donde se va a casar, lo acompañé, viendo la comida, el dj, el fotógrafo, así que padrísimo […] Estuvimos buscando a ver si conseguimos una hacienda donde se haga la boda... Posteriormente, Strickler recalcó: “Ya tienen muchos años juntos, Yannick y Manolo ya se casaron y ahora falta nada más la parte de la fiesta, que vamos a divertirnos todos”

Dijo con una gran sonrisa.

También te puede interesar: René Strickler reveló lo difícil que fue trabajar con Vanessa Guzmán

La relación con su yerno

De igual forma, el galán de telenovelas aseguró que lleva una excelente relación con su yerno. “Los adoro, voy a verlos no tan seguido como quisiera, pero me quedo con ellos en su casa, son muchos años que están juntos, lo adoro a él, a su familia, tiene una familia espectacular, lindísima y cuando vienen acá nos juntamos, se quedan en casa, realmente tenemos una gran relación”.

Al respecto de los consejos que le ha dado a su hijo para que su relación con Manolo perdure, Rene contó: “Mucho diálogo, mucha comunicación, es lo más importante […] Tener paciencia, pero gracias a Dios tienen varios años juntos, ellos lo dieron a conocer hace poco, pero ya llevan creo 6 años, entonces ya es una relación muy duradera. "Les deseo lo mejor siempre […] Siempre digo que venimos a este mundo a ser felices, es lo más importante”.

Finalmente, el artista de 59 años confesó que le hace ilusión que algún día sus hijos lo conviertan en abuelo. “Me encantará tener un nieto, soy como papá abuelo, tengo un hijo de 5 años, pero lo disfruto y me ha inyectado un montón de energía, un nieto vendría a inyectarme más energía, me encantan los niños, por mí tendría cinco hijos más, a veces no se puede”.

René Strickler es padre de tres hijos: Yannick (29 años) y Andrik (27), fruto de su matrimonio con Patricia Rangel; además del pequeño Ian (5), a quien procreó con su actual pareja Rubí Cardoso.