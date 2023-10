Renata Notni se ríe de los rumores de embarazo y boda con Diego Boneta

Ciudad de México.- Renata Notni hizo frente a los nuevos chismes de embarazo y boda con Diego Boneta, aunque ya los ha desmentido en repetidas ocasiones.

Los artistas han generado expectativas con su relación desde que iniciaron los rumores de noviazgo en diciembre del 2020, aunque lo confirmaron hasta abril del 2021.

Con dicho escenario es que Renata respondió a la prensa sobre los insistentes rumores sobre supuestos planes de boda e hijos con Diego.

Es parte dé, solo digo ‘ahora estoy embarazada, ahora ya me voy a casar’, me río, es parte dé, es parte de ser figura pública de alguna manera. No, todavía no (hay planes de boda)”