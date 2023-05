Renata Notni responde rumores de embarazo y boda con Diego Boneta

Ciudad de México.- Renata Notni habló con la prensa con el fin de terminar las especulaciones que hay sobre un supuesto embarazo, después de que se difundiera en redes una fotografía donde se ve con el vientre abultado.

Ya que Renata y Diego Boneta se han convertido en una de las parejas más queridas del medio, es que los chismes sobre consolidar su relación con un bebé no se hicieron esperar.

Aunque, en su reciente encuentro con los medios, la actriz desmintió los rumores sobre su presunto embarazo.

No, no estoy embarazada, vi todos los chismes, me reí mucho, pero un poco lo que les decimos siempre, no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda, ni de bebés, ni nada por el estilo.. Totalmente me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble, pero no, ¿qué te digo?, no era bebé, era el desayuno que me acababa de comer”