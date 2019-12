Remmy Valenzuela explota contra los que aseguran que pagó para entrar a La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.- Remmy Valenzuela explotó contra los medios de comunicación que aseguran que pagó para entrar como juez a La Academia.

Aunque sólo apareció en el primer programa, su participación en el reality show de Azteca Uno fue muy controversial y ahora el cantante de regional mexicano da su punto de vista sobre esta polémica en sus redes sociales.



No creo ser yo el que tenga que salir solo a dar la cara en esto el tema del presupuesto es otra historia con la que quieren tapar esto, pero creo que si yo hubiera tenido que pagar por mi presencia ahí mínimo hubiera pagado por un camerino decente, no una ratonera donde no cabían ni mis maletas...