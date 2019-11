Remmy Valenzuela ¿el primer expulsado de La Academia por criticar a Pati Chapoy ?

CIUDAD DE MÉXICO.- Remmy Valenzuela, era uno de los jueces de "La Academia" dio duras críticas a la periodista Pati Chapoy y hoy ya no apareció en la segunda emisión del programa estelar de la televisora del ajusco , además de que fue borrado de los post en las redes sociales del reality.

#LaAcademiaEs Yo viendo que @REMMYVALENZUELA No está en el panel de jueces pic.twitter.com/bWpAclK6ZO — Lomas Turbas (@JorgeSalazarTo5) November 18, 2019

El cantante fue cuestionado por la conductora ancla de Ventaneando durante esta semana, ya que ella consideró que sobraba en la emisión dominical.

A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra. ¿Quién es? No lo conozco”, sentenció Chapoy.

A lo que el el intérprete de "Mi Princesa" no se quedó callado y respondió a las críticas de la periodista de espectáculos, a quien calificó de estar “pasada de moda”.

No sé cuánto discos de oro tenga Pati […] Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda”, dijo afirmó Remmy.

La redes no perdonan :