Reina Isabel II: Analiza medidas históricas para protegerse de Covid-19

INGLATERRA.- Todo parece indicar que la reina Isabel II va a convertir el Castillo de Windsor en su residencia principal, al menos en lo que queda del año, según fuentes cercanas a palacio que cita el periódico The Sunday Times.

Según declaraciones de esa fuente no identificada: "El deseo de volver a Buckingham y que sea el lugar de trabajo está ahí, pero solo si todas las recomendaciones relevantes sugieren que es apropiado hacerlo".

La matriarca de la Familia Real Británica toma medidas necesarias para preservar la corona.

Se cree que su vuelta ocasional a la capital británica podría tener lugar el próximo noviembre para celebrar el Día del Armisticio, que marcó el final de la primera guerra mundial, ante el Cenotafio, monumento en el que se rinde homenaje a los caídos. Los preparativos ya están en marcha para que se desarrolle con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero aún es prematuro para determinar si podrá acudir.

En principio se cree que Isabel II no volvería a Buckingham de una manera permanente hasta que la pandemia no esté bajo control, pero no se descarta que este año, como es habitual, disfrute de sus fiestas navideñas en Sandringham, en Norfolk. Eso sí, con un número reducido de personas y con el personal de servicio que lleva trabajando con ella desde el pasado mes de marzo.

El palacio de Windsor será el hogar de la Reina Isabel II por el resto del año.

Son muchas las voces que creen que la reina Isabel II no va a poder retomar su vida pública y va a tener que mostrarse a través de vídeos o internet. Una opinión que sostiene Andrew Morton, biógrafo de Diana de Gales, quien declaró el pasado mes de mayo que "el Covid-19 no se va a ir pronto, puede estar con nosotros meses, incluso años. Sería demasiado arriesgado que la reina empezara a encontrarse con gente de manera habitual".