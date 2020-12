Reik cambia de ritmos para no quedarse en el rezago

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser considerado uno de los grupos musicales de música pop más importante y famosos de México, los integrantes de Reik aseguraron que es bueno experimentar con otros géneros musicales y así tener un mayor alcance en el mercado de la música.

En una publicación del portal El Heraldo, Jesús Navarro, vocalista del trío musical, asegura la decisión de hacer música de otro género musical distinto al que estaban realizando, fue la correcta, a pesar de que recibieron algunas críticas.

Y es que en 2016, los originarios de Mexicali, Baja California, lanzó su primer tema musical en reguetón, en colaboración con Nicky Jam.

Al final, el hecho de que hagamos reguetón o lo que sea, no significa que dejemos de ser quienes somos y que no vayamos a sacar una balada, solamente tenemos que desacostumbrar al público latino, particularmente al mexicano, a que un artista no sólo toca una cosa”, externó Jesús.