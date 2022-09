¡Regresan las c...bronas Hermosillo!

Una de las obras de teatro más exitosas regresa a Hermosillo, pues este 19 de octubre se presentará la puesta escénica “Por qué los hombres aman a las c… bronas” en el Auditorio Cívico del Estado.

Consuelo Duval vuelve al escenario para retomar el protagónico de esta historia que también contará con las actuaciones de Cecilia Galiano y Marcus Ornellas, con una divertida trama que invitará a las mujeres a reflexionar sobre el amor propio, así como a los hombres sobre la importancia del respeto hacia la pareja.

Con un formato completamente renovado, la obra producida por el sonorense Rubén Lara presenta la historia de “Dulce” (Consuelo Duval), una mujer tierna y romántica que está perdidamente enamorada de su novio “Jorge” (Marcus Ornellas), quien lejos de valorarla, la trata como un simple tapete. Con la ayuda de su amiga “Bárbara” (Cecilia Galliano), la protagonista aprenderá a convertirse en toda una “c…brona” para darse su lugar y entender que, antes que su amor de pareja, primero debe estar el amor por sí misma.

Hoy justo estaba pensando, tantas versiones de la obra, tantos años del libro y verdaderamente no he aprendido mucho. Pero como las amigas, tas buena para aconsejar pero no para llevar a cabo el consejo”, bromeó Consuelo Duval en rueda de prensa en Ciudad de México.