Regresan Ren & Stimpy con nuevos eposodios a Comedy Central

CIUDAD DE MÉXICO.- La irreverente serie animada The Ren & Stimpy Show, emitida originalmente entre 1991 y 1996, será relanzada con nuevos episodios y un nuevo equipo creativo por Comedy Central.

Según Variety, Comedy Central ha ordenado un revival para la serie animada de los 90, junto con una serie de planes fraguados por la división ViacomCBS Domestic Media Networks, con la intención de revivir shows de culto que se acoplan perfectamente a su remarcada tirada hacia la animación para adultos.

En este sentido, con anterioridad ya fueron reportadas las venideras reinvenciones de Beavis y Butt-Head (de la mano del productor original Mike Judge) y Clone High (en colaboración con los creadores Phil Lord y Christopher Miller).

Asimismo, también Comedy Central ha puesto manos a la obra con Jodie, un spin-off de la célebre sitcom animada Daria.

En el caso del reboot de Ren & Stimpy, su creador John Kricfalusi no estará involucrado, debido en parte (indudablemente) a las acusaciones que éste recibiera en 2018 acerca de abusar sexualmente de dos menores de edad; denuncias que a la fecha no han propiciado ninguna investigación judicial.

De momento se desconoce qué creativo tomará las riendas del revival, mismo que tendrá libertad de posicionar a la dupla animal en narrativas enteramente para adultos.

Creada por John Kricfalusi, The Ren & Stimpy Show trata sobre Ren, un perro chihuahua emocionalmente inestable, y Stimpy, un gato de buen caracter, pero algo tonto. La serie animada debutó el 11 de agosto de 1991 y desde un principio fue un programa polémico por su humor oscuro, insinuaciones sexuales y chistes para adultos.

Comedy Central no reveló por ahora una fecha de estreno para los nuevos episodios de The Ren & Stimpy Show. Las cinco temporadas de la serie están disponibles en streaming en la plataforma CBS All Access.