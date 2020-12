Regresa Verónica Castro a pantalla grande solo por el a su hijo Michelle

CIUDAD DE MÉXICO.- Veronica Castro regresa a las ruedas de prensa con la presentación de la película "Dime cuando tu", de la cual es coproductora, además de ser parte del elenco, dirigida por Gerardo Gatica y la que compartió con su hijo Michelle Saenz Castro, como director de fotografía.

La actriz confesó la importancia que tiene en su vida su hijo menor, "Michelle es una parte muy, muy importante de mi vida. Es el que me cuida, me protege, me lleva y me trae, es del que dependo prácticamente como ser humano. Ya es lo único que me quedo de mi familia, por que mi hijo el otro vive en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene, entonces él esta muy apegado a mi, cerquitita, es muy importante Michelle". Declaró la intérprete de "Macumba" y agregó, "Y ahora con su carrera como director de cámaras, como ser humano, ahora es mucho más importante".

Reveló su agradecimiento ahora que vuelve a la pantalla grande en este primer largometraje en México, donde la actriz intérprete a la abuela de Jesús Závala, "Yo sí le pedí a él que cuando hiciera su primer largometraje en México me tenía que invitar a trabajar con él, por que trabajó mucho en los Ángeles" declaró la actriz y cantante, a lo que agregó "Así me sacaron con un papel pequeño, me llamó Gatica y me buscaron, me dijo 'órale, vas a ser la abuela' y yo feliz".

"Lo único que no me gustó fue mi vestuario", dijo entre risas la también cantante, quien da vida a una mujer mayor alejada del glamour que define a Verónica en la vida real".

Verónica Castro se dijo feliz de compartir créditos nuevamente con Rosa María Bianchi y Héctor Bonilla, "Tener a mi amado José Carlos Ruiz, de toda la vida, tener a Héctor que parte sigue enseñándonos, se nos puso un poco delicado, un accidente nunca le falta a nadie y aún así sigue dándonos escuela, sigue diciéndonos como actuar en un momento difícil. Muy felices por trabajar juntos y conocernos, por lo fácil que fue trabajar con ellos, pero los momentos de la vida son difíciles y sigue siendo un maestro de la escuela, de la vida, del trabajo, de la responsabilidad y sigo aprendiendo de él", afirmó la actriz mexicana.

"La película es puro amor, es la ilusión de estar enamorado, hablamos del enamoramiento que es el momento más bello de todo el mundo", apuntó Castro acompañada del resto del elenco que lo conforman Jesús Zavala, Juan Carlos Viana Prieto, conocido como Juca, y Ximena Romo".

Después de ver a Verónica Castro estelarizar de forma entrañable la serie para streaming "La Casa de las Flores" (2018), la actriz regresará a la pantalla grande con un personaje sencillo en la película "Dime cuando tu", una película muy especial para ella, pues su hijo menor Michele Saenz Castro es el director de cámaras y de fotografía del filme, con la dirección de Gerardo Gatica, el mejor amigo de su hijo.

Finalmente, Verónica aseguró sentirse muy contenta de haber sido parte de Dime cuando tú, que llegará a salas nacionales el 25 de diciembre en del que también forman parte actores como José Carlos Ruíz, Fernando Bonilla, Rosa María Bianchi, entre otros.