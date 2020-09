Regresa Motel con concierto virtual 'Irrepetible'

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes de la banda mexicana Motel regresan a sus orígenes llenos de nostalgia con un concierto en el que tocarán sus dos primeros discos, devolviéndoles así la energía y la ilusión de cuando tenían 20 años.

"Vamos a tocar dos discos: el primero ('Motel', 2006) y el segundo ('17', 2007) y vamos a hacerlo lo más apegado a las grabaciones originales, sin cambiar demasiado las versiones y de entrada no vamos a tocar canciones de ningún otro disco de nuestra carrera, es por eso que será 'Irrepetible'", dijo Rodrigo Dávila.

Han pasado seis meses desde que la agrupación mexicana no pisa un escenario, es por eso que dicen que la sensación de llevar a cabo un concierto vía "streaming" el próximo 18 de septiembre los emociona muchísimo.

Además, el tener que revisar estos temas de sus inicios en la música ha despertado en sus integrantes una especie de nostalgia y sobretodo de entendimiento sobre el punto en el que se encuentran en la actualidad, así como todos los pros y los contras que conlleva crecer.

"Ahora sin duda tenemos más experiencia y más historia tanto positiva como negativa. Creo que cuando haces un disco en tus 'veintes' tienes este empuje y energía que de alguna manera con los años se va perdiendo y empieza a jugar algo en contra que tiene que ver con las inseguridades y seguridades que vas desarrollando en tu carrera", mencionó Dávila.

Sin embargo, aunque llevan muchos años sin presentar un nuevo disco, la banda nunca ha parado desde que irrumpieron en la escena del pop rock en México, y repasar temas como "Olvídame" o "Lejos estamos mejor" los ha hecho reconectar con esa esencia juvenil y energía de la banda en sus inicios.

"El otro día estuve con Billy y recordamos la primera presentación que dimos, él y yo, con nuestras guitarras sentados en un par de banquitos en un café del sur de la Ciudad de México y era muy chistoso porque el lugar era tan pequeñito que literal teníamos que mover nuestras guitarras para que pasaran los meseros", recuerdó el músico.

En el 2006 la banda formada por Rodrigo y Guillermo "Billy" Méndez despuntó su carrera con el tema "Dime ven", el éxito fue tal que a 14 años del lanzamiento, los números en plataformas digitales de dicha canción rebasan las 47 millones de reproducciones.

"Me acuerdo el día que la escribí, fueron varios años antes de que saliera el primer disco, tuve la oportunidad de ver a Paul McCartney por primera vez en el Palacio de los Deportes, llegué a mi casa tan conmovido y emocionado de haber visto a un Beatle en el escenario que no pude dormir y me senté en un teclado a escribir la canción", rememoró.

Así, inspirado en temas como "Hey Jude" o "Let it be", Rodrigo intentó hacer una canción completamente balada, pero años más tarde Áureo Baqueiro cambiaría el sentido del tema convirtiéndolo en el éxito que fue.

PREPARAN ÁLBUM

Dávila confiesa que mientras ensaya las canciones de sus discos para el concierto se ha reunido con Billy para hacer más música.

La banda que desde el 2013 no estrena un álbum se había estado enfocando a la musicalización de películas y a seguir sus ambiciones como músicos de forma individual.

Sin embargo, este 2020 lo habían comenzado con ganas de presentar un disco nuevo y aunque aún no tienen fecha de estreno y la contingencia debido a la pandemia ha complicado las grabaciones, las ganas siguen intactas.

"Arrancamos el año con este objetivo, no sabemos si es un disco o un EP o sencillos progresivos pero esa es un poco la idea, y de hecho la cuarentena nos ha detenido un poco el ritmo al que estamos trabajando, pero estamos en eso", prometió.