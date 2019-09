Regresa Blanca Soto como una mujer de lucha

El regreso de la actriz Blanca Soto a la pantalla chica, no solo viene de la mano de su personaje Mónica, sino también de la producción para el proyecto “No te puedes esconder” que se estrena este lunes 30 de septiembre por Telemundo.

“Cuando Telemundo tuvo el acercamiento, me dijeron con producción, me gusta y este fue el (proyecto) que me encantó a nivel guion, y cuando vimos el elenco, pues como dicen en España terminé flipando”, explicó Soto.

La actriz de 40 años de edad destacó, en entrevista vía telefónica desde Miami, que no había forma de decirle no al proyecto, ni pensarlo mucho.

“Estoy muy contenta de hacerlo de la mano de Telemundo una vez más, espero que les guste y que también el mercado anglo esté interesado en este proyecto”, sostuvo.

Agregó la regiomontana que es un formato arriesgado, el thriller, le da diversidad y variedad a lo que se está viendo en pantalla.

“Diez capítulos es increíble porque la gente puede escoger, le damos opciones que haya una barra de televisión”, recalcó.

Soto en su personaje, que será pareja del español Iván Sánchez, será una mujer luchadora y fuerte, estigmatizada por su matrimonio con un criminal, Sánchez, del cual intenta proteger a su hija Vero, a quien da vida la actriz Samantha Siqueiros.

“La oportunidad de interpretar a Mónica, una mujer fuerte capaz de hacer lo imposible por su familia, es lo que más gusta como actriz y como ser humano”, puntualizó.

Para saber

No te puedes esconder

Género: Thriller

Estreno: Lunes 30 de septiembre

Horario: 22:00 horas

Canal: Telemundo

Actúan: Blanca Soto, Maribel Verdú, Plutarco Haza y Samantha Siqueiros

Rodaje: Madrid y CDMX

Episodios: 10

Dirección: Alejandro Bazzano