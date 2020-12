Regina habla de la ruptura de su matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO.- Regina Blandón saltó a la fama después de su participación en La Familia Peluche, desde entonces se ha convertido una de las actrices más reconocidas entre el público mexicano.

Fue por medio del portal de TV Notas que se dieron a conocer los motivos por los que la artista decidió poner fin a su matrimonio y regresar a su soltería.

Hay que recordar que en septiembre del año 2017, la pareja se casó y decidió hacer una emotiva ceremonia, sin embargo fue en abril del siguiente año, cuando ambos habían tomado la decisión de separarse, por motivos personales.

Durante el programa 'Pinky Promise' conducido por la cantante, Karla Diáz, estuvo como invitada especial la reconocida actriz, quien decidió abrir su corazón y dar las razones de porque decidió terminar con su matrimonio.

Regina aclaró que la comunicación era algo que ambos les faltó desarrollar y el motivo que terminó con su relación, al parecer la pareja siempre esperó algo del otro.

La comunicación es clave, y después de todo que fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro, nos enseñó y nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero", detalló la actriz.