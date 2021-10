Regina Orozco se declara abiertamente pansexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Así lo dio a conocer la cantante y actriz Regina Orozco durante una entrevista en el programa "El minuto que cambió mi vida" donde platicó sobre temas y pasajes que marcaron su vida, entre ellos su relación de cuatro años con Ximena Cuevas, hija del fallecido pintor José Luis Cuevas.

Durante la charla, Orozco reconoció que la artista fue su primera relación gay y aunque estaba profundamente enamorada, al principio le costó muchísimo aceptar sus preferencias.

Regina recordó la noche en que ambas se conocieron, en ese momento Cuevas le confesó que se sentía muy atraída por ella, pero no fue hasta tiempo después que algo pasó entre ellas: ''Fuimos a una fiesta, estábamos medio chiles y de repente nos besamos, entonces dije: ‘ay no que miedo, esto no es lo mío’, y después cuatro años (juntas)'', dijo.

Así lo percibieron sus familiares

La actriz también admitió que después de ese momento todavía tuvieron que pasar tres meses para que ella pudiera admitir sus sentimientos por Ximena; pero lo más difícil fue que sus padres la entendieran: "No estaban de acuerdo, no aguantaron y me corrieron de la casa", agregó. Incluso reveló que en un intento por ‘curarla’ la llevaron con un sacerdote, quien afortunadamente le dio la razón: "Les dijo es completamente normal, es parte de la historia de la humanidad", contó.

Finalmente, sorprendió al declararse abiertamente pansexual, pues confesó que ella no se enamora de un género sino del alma de las personas: ''A mi no me atraían las mujeres, me atrajo Ximena. Creo que me enamoro de la persona… si hay alguien que e hace reír y tiene un intelecto, caigo'', finalizó.