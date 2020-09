Regina Murgía habla sobre su romance con Tono Beltranena, de Magneto

"No teníamos ni un año cuando nos comprometimos", recuerda la actriz y cantante de JNS, Regina Murgía sobre su romance con Tono Beltranena, de Magneto. El amor fue tal, que Regina decidió mudarse a Guatemala, tierra de su prometido, donde dice, ha vivido muchas pruebas sobre las relaciones.

"Este tiempo ha sido un curso intensivo de encierro y compromiso, de ver si sí o no (se puede estar juntos), y estamos felices, yo estoy realizada, más contenta que nunca, mi vida ha dado un giro total y nunca pensé que fuera a encontrar tanta paz y tanto amor en esta persona que me topé por azares del destino, yo creo que nada es porque sí, por algo nos topamos en el 90's Pop Tour, por algo nos pasó esta pandemia juntos y los dos estamos viviendo momentos de mucho aprendizaje, y más seguros que nunca que queremos estar juntos, compartir la vida".

Emocionada por todo lo que está viviendo en pareja, dice que hasta pensó en casarse por Zoom, pero luego consideró que su boda merece ser un evento al que acudan sus seres queridos.

"Hubo momentos en los que decíamos ya: hagamos la boda por Zoom, en la casa, con molletes y ya, pero no, esto es un momento que no se va a repetir nunca en mi vida y la verdad es que quiero compartirlo con la gente que amo, entonces no tengo prisa, esa es otra de las cosas a las que nos enfrentamos en esta pandemia: la prisa, de que hay que hacerlo ya, pero no pasa nada, estamos disfrutando el compromiso, disfrutando el aprendizaje y saber que no importa si nos casamos hoy, mañana o pasado, el compromiso que tenemos nosotros es real, nos amamos y eso es lo único que importa. Quiero hacer una boda especial, no una boda muy grande, pero con la gente que amo y no por zoom, esto tiene que ser en vivo".

Mientras llega el gran día, la también conductora se mantiene trabajando en un nuevo proyecto con Azteca, ya que será imagen de Platinum, con la que presentará, a partir del próximo 20 de septiembre a las 21:45, los estrenos de cine que se transmiten por la pantalla abierta de la televisora.

"Veremos las películas más taquilleras estrenadas en Azteca 7, en horario estelar, yo soy la imagen, hacemos cápsulas donde presentamos la película y además, me insertan dentro de la película, hicimos el Planeta de los Simios III, que se estrena el 20 de septiembre, yo tendré diálogos con los personajes y me parece que es una forma súper original y creativa de presentar las películas", comentó.

En cuanto a su experiencia en Guatemala, declaró.

"Al principio fue bien complicado porque me sentía entre el pánico de irme de mi país, con mi familia en otro estado en México, mi trabajo, incertidumbre, fue una revolución de emociones pero fue en el momento indicado para mí".