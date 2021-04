Regina Blandon comparte fotografías en ropa interior y se defiende ante los señalamientos de su físico

CIUDAD DE MÉXICO.- Regina Blando es una de las actrices jóvenes con más trayectoria en el medio del espectáculo, y recientemente se encuentra con la nueva comedia romántica "Sin hijos" que será transmitida por Netlix.

Pero a través de sus redes sociales la actriz compartió una fotografía en la que aparece frente al espejo con ropa interior, con el objetivo de responder a las críticas que ha recibido sobre su físico.

La actriz reveló que hace unos días en una publicación alguien le comentó que mostrará su "lonja" algo que evidentemente le molestó, y manifestó que es importante amarse a uno mismo.

Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...” Y así he sido toda la vida conmigo.